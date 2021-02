In der St. Martinskirche in Riedenberg entsteht ab dem heutigen Aschermittwoch ein Kreuz- und Lebensweg, der anhand der klassischen Kreuzwegstationen das menschliche Leben reflektieren will. Die Bilder wurden während des ersten Corona-Lockdowns 2020 von Doris Hopf gemalt.

Sie ergänzen sich um je eine weitere Station immer mittwochs und sonntags. Zum aktuellen Bild liegt ein Meditationsbildchen aus, das mitgenommen werden kann.

Aktuelle Gottesdienste

Die einzelnen Bilder können so auch zuhause oder unterwegs Impulse für einen persönlichen Fastenweg sein. Dazu gibt es Kreuz- und Lebensweg-Gottesdienste. Am Montag, 1. März, steht aufgrund der Woche der Brüderlichkeit der jüdisch-christliche Dialog im Mittelpunkt der Andacht. Weitere Feiern sind am Mittwoch, 10. März; Donnerstag, 18. März, und am Freitag, 26. März, jeweils in der Verquickung tagespolitischer Themen mit der biblischen Geschichte. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 18.30 Uhr. bem