"Lesestart 1-2-3" heißt ein bundesweites Programm zur frühkindlichen Sprach- und Leseförderung. In einem Pressegespräch stellten Pia Wich von der Bücherei am Stadtpark und Bürgermeister Frank Wilzok (CSU) das Programm vor. Sie gaben bekannt, dass Eltern von dreijährigen Kindern ein kostenloses Lesestart-Set in der Bücherei abholen können.

Die Bücherei am Stadtpark ist Partner der Aktion. Das Set beinhaltet ein altersgerechtes Buch und Vorlesetipps für die Eltern. In den Vorjahren lagen erste Sets für ein- und zweijährige Kinder bei Kinder- und Jugendärzten aus.

Die Öffnungszeiten in der Stadtbücherei sind: Montag von 14 bis 19.30 Uhr, Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch von 9.30 bis 14 Uhr, Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Freitag von 10 bis 14 Uhr.

Weitere Informationen unter www.lesestart.de. red