Der Musikverein Ebersdorf-Grub lädt am Samstag, 13. November, zu seinem alljährlichen Konzert ein. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie die Kapelle stumm bleiben musste, steht das musikalische Ereignis in diesem Herbst unter dem Motto "Konzert in 3G". Rund zwei Stunden lang werden die mehr als 30 Musiker mit deutschen Hits aus den 1980er Jahren unterhalten, immer unter der Vereinsprämisse "Wir machen Musik, die uns Spaß macht".

Der musikalische Leiter und Dirigent Thomas Schwesinger hat für dieses Konzert unter anderem das Lied "Faust auf Faust" für die Blasmusiker arrangiert. Den Rocksong hat 1985 Klaus Lage mit Diether Dehm geschrieben und der Titel wurde von der Klaus-Lage-Band gespielt.

Es war der Titelsong für den Schimanski-Kinofilm "Zahn um Zahn", der im gleichen Jahr erschien, und entwickelte sich in Deutschland zu einem Top-Ten-Hit. Aber auch Udo Lindenberg wird der Musikverein Ebersdorf-Grub seine Hommage erweisen. Mit Swing und den unvergessenen Melodien, die Glenn Miller und sein Orchester populär machten, wird der zweite Teil des Konzertabends bestritten.

Das Coronavirus beeinflusst das Konzert. So besteht eine Maskenpflicht, die nur auf den Sitzplätzen aufgehoben ist, und es werden ausschließlich Stühle mit ausreichendem Abstand zueinander aufgestellt. Das senkt die Besucherzahl von fast 500 vor Chorona auf rund 300. Verzichten müssen die Gäste auf einen Imbiss. In der Kultur- und Sporthalle von Ebersdorf werden in diesem Jahr nur Getränke in Flaschen angeboten.

Vorverkauf

Karten für das "Konzert in 3G" gibt es im Vorverkauf zum Preis von 9 Euro unter der Telefonnummer 09560/1647 (Beate Geiger, Thomas Schwesinger); Einlass in die Ebersdorfer Kultur- und Sporthalle am 13. November ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.