Zur Winterwanderung 2023 hatten die Wanderfreunde Wiesenbronn eingeladen. 17 Wanderwillige hatten sich um 13.30 Uhr am Seegarten eingefunden, um zum Ziel Rüdenhausen aufzubrechen. Eigentlich wäre die Wanderung auf dem Radweg entlang der Staatsstraße ein Klacks, wenn es denn einen Radweg gäbe. Die Planung für den Radweg währt schon lange, erst südlich der Straße bis zum Kreisverkehr, nun auf der nördlichen Seite bis zur alten Wiesenbronner Straße und dann direkt in den Ort Rüdenhausen.

Mangels direkten Weg nach Rüdenhausen wich die Wandergruppe auf den Radweg Richtung Castell aus. Am Windschutzstreifen an der Gemarkungsgrenze traf man auf die Traumrunde Wiesenbronn und folgte dieser ein kurzes Stück zum Trautberg hinab. Hier überquerte man die Straße, um dann um die Weinberge herum weiter Richtung Rüdenhausen zu wandern. Über Feldwege ging es dann direkt auf den Ort zu. Ziel der Wanderung war der "Weinkeller am Schloss" von Graf Karl. Dort angekommen, wurde noch schnell ein Gruppenfoto geschossen, dann ging es in das gut beheizte Kellergewölbe, wo man freundlich empfangen wurde. Als Stärkung hatte man die Auswahl zwischen Kaffee und Kuchen, deftigen Bratwürsten mit Kraut und Brot oder sonstigen kleinen Speisen. Nachdem sich die Wandergruppe gestärkt hatte, hieß es wieder: hinaus in die Kälte. Ein Vorteil war, dass man jetzt den kalten Wind im Rücken hatte. Über das Erlenwäldchen und den Casteller Radweg erreichte die Wandergruppe wieder Wiesenbronn.

Von: Konrad Thomann (Medienbeauftragter, Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn)