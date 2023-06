Gemeinsam mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Würzburger Abgeordneten Prof. Dr. Andrew Ullmann, besuchten die liberalen Kitzinger Landtags- und Bezirkstagskandidaten die Klinik Kitzinger Land, um sich gemeinsam mit der Geschäftsführung und Landrätin Tamara Bischof ein Bild über die Entwicklung der Klinik zu machen und über die anstehende Krankenhausstrukturreform zu sprechen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Als eines der Probleme wurde erkannt, dass in die aktuelle Diskussion der Krankenhausreform viel Unruhe durch die Berichterstattung über noch nicht ausformulierte Gesetze und Vorgaben aufgekommen ist. Für die stationäre Versorgung der Bevölkerung Bayerns in der Fläche sei die Staatsregierung verantwortlich. Über den Krankenhausplan des Freistaats obliege es ihr, die Planung von Standorten und Kapazitäten vorzunehmen. Das sei nicht Aufgabe der Bundesregierung.

Bevölkerung und Mitarbeiter werden verunsichert

Andrew Ullmann wird folgendermaßen zitiert: "Die Klinik Kitzinger Land macht einen tollen Job und wird es auch in Zukunft tun. Wir beraten als Ampel eine Krankenhausstrukturreform, die es den Ländern ermöglichen soll, zukunftsfähige Versorgungsstrukturen im Sinne der Patientinnen und Patienten zu etablieren. Wir wollen die bestmögliche Versorgung vor Ort. Dass es hierbei zu Veränderungen kommen wird, ist normal." Als Ziele rief er eine bedarfsgerechte medizinische ambulante und stationäre Versorgung in der Stadt und im ländlichen Raum aus.

Landrätin Tamara Bischof: „Die aktuellen Aussagen aus Berlin verunsichern die Bevölkerung und auch die Mitarbeiter der Kliniken sehr, wenn die Presse immer von zu erwartenden Schließungen von Kliniken schreibt. Hier muss es der Politik in Berlin gelingen, deutlich positive Signale zu setzen und den Fortbestand der flächendeckenden und hochwertigen medizinischen Versorgung in Deutschland zu garantieren. Zeitgleich besteht dringender Handlungsbedarf was die Finanzierung der Kliniken betrifft".

Kreisrat Hans Müller kritisierte die bayerische Staatsregierung, die in den letzten Jahren "zu wenig unternommen" habe, um die Krankenhausstrukturen im ländlichen Raum zukunftssicher zu machen.