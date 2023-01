Die Weihnachtstage in Gemeinschaft bei Besinnung, Begegnungen, Ausflügen und Gottesdienstbesuchen erlebten die Teilnehmer der Weihnachtsfreizeit des Kath. Seniorenforums.

Das Haus St. Elisabeth in Altötting macht mit seiner herzlichen und anheimelnden Atmosphäre und den vielen tollen Angeboten sowie der Gnadenort mit seinem weihnachtlichen Ambiente rund um den Kapellenplatz, die Kirchen mit den vielen weihnachtlichen Feiern ließen die Tage zu einem besonderen Erlebnis werden.

Höhepunkte waren sicher die Christmette und danach das Weihnachtsessen als Fünf-Gänge-Menü im Haus. Von der Orchestermesse in der Basilika, Gnadenkapelle, Altöttinger "Panorama" mechanische Krippe, Wintergrillen, Glühweinstimmung, Lagerfeuer, Pizzabacken am Holzofen, Weihnachtsmärchen, Filmabend, Gedächtnistraining und Spielen bis einem Ausflug nach Berchtesgaden, reichte das breit gefächerte Programm. Kaffee, leckere Torten, duftende Plätzchen, es roch all überall nach Weihnachten und die gemeinsam verbrachte Zeit wurden als erfüllte weihnachtliche Tage erlebt. Den beiden Begleiterinnen, Frau Christa Walter und Frau Erika Eisele sowie Herrn Christian Randl mit seinem Team vom Caritashaus galt der Dank der 25 Teilnehmer, die das Motto als gelungen erlebten: Weihnachten in schöner Gesellschaft verbringen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Kath. Seniorenforum)