Auch in diesem Jahr teilen Freiwillige wieder kurz vor Weihnachten gespendete Grundnahrungsmitteln an Menschen aus, die Hilfe benötigen. Am Donnerstag, 22. Dezember, sind um 10.30 Uhr alle Kitzinger Bürgerinnen und Bürger, die sich angesprochen fühlen, ins Dekanatszentrum eingeladen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen heißt.

Dekan Gerhard Spöckl, Pfarrer Thilo Koch, die Bürgermeister Astrid Glos und Manfred Freitag sowie weitere Helfer werden die Waren ausgeben. Eine Tasche oder ein Korb sollte laut Mitteilung der Stadt Kitzingen mitgebracht werden.

Unter dem Motto „Weihnachten im Einkaufswagen“ hatten alle Bürgerinnen und Bürger seit dem 28. November die Möglichkeit, Grundnahrungsmittel in drei Kitzinger Einkaufsmärkten einzukaufen und in bereitgestellte Einkaufswagen für den guten Zweck zu legen. „Es ist wieder jede Menge gespendet worden“, freut sich Astrid Glos. Der Lions-Club-Kitzingen beteiligt sich erstmals an der Aktion und hat Lebkuchen, Plätzchen und andere Süßigkeiten in den Lebensmittelmärkten eingekauft. Frisches Gemüse steuert Hildegard Töpfer und ihr Verein „Empathie e.V.“ bei. Die Organisatoren rechnen auch in diesem Jahr mit rund 150 Bedürftigen.