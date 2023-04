Neun Wanderer hatten sich am Treffpunkt in Castell trotz schlechter Wetterprognosen eingefunden. Wir fuhren zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Prüßberg. Das Wetter zeigte sich von seiner guten Seite, kein oder nur geringer Regen und mit 8°C doch recht mild zu dieser frühen Stunde.

Wir folgten ab Prüßberg dem Steigerwald Panorama Weg. Er führt durch das Naturschutzgebiet Spitalgrund und wendet sich oberhalb Neuhausen gegen Norden. Am Heinachshof trafen wir auf den "Rotlöffel-Weg". Nach Überquerung der Straße von Hundelshausen nach Fabrikschleichach begann der Aufstieg. Durch den aufgeweichten Boden war er recht anspruchsvoll. Oben erreichten wir dann den Platz, wo bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch die "Zabelsteiner Höfe" bewirtschaftet wurden. Heute zeugt nur noch eine Zisterne von ihnen. Die Bauern verkauften ihre Höfe, Felder und Wiesen an den Bayerischen Staat, der das Gelände aufforstete.

Nicht weit entfernt ist ein Kohlenmeiler erhalten, der bis etwa 1920 in Betrieb war. Unser Ziel, der Aussichtsturm, war schnell erreicht und von wenigen, dem Wetter Trotzenden bestiegen. Für kurze Zeit riss die Wolkendecke auf und dann bot sich ein weiter Blick in die Landschaft, bei schönem Wetter bis in die Rhön und die Hassberge. Infotafeln weisen auf die Ortschaften hin.

Für diese Wanderung hatten wir Rucksackverpflegung eingeplant. Die Raststelle am Lingmann Haus war dafür ideal. Nach einer ausgiebigen Pause mit Brotzeit machten wir uns auf den Rückweg. Bis nach Hainachshof wieder auf dem Panoramaweg und dann auf dem kürzeren "Rotlöffelweg" zu unserem Ausgangspunkt Prüßberg.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)