Die sechste Landkreiswanderung ist am Sonntag, 18. Juni. Hierzu lädt Landrätin Tamara Bischof alle Bürgerinnen und Bürger ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts, der folgende Informationen entnommen sind.

Die Wanderung führt auf die TraumRunde Markt Einersheim. Start ist um 10 Uhr in der Ortsmitte von Markt Einersheim. Von dort geht es hinauf zur Ruine Speckfeld, vorbei an Weinreben und Waldabschnitten zum terroir f-Punkt. Unterwegs gibt es verschiedene Station, an denen sich die Wanderer stärken können. Der Abschluss ist in Markt Einersheim mit Kaffee, Kuchen und Musik.

Die Wanderung beträgt etwa zehn Kilometer, dauert mit Pausen ungefähr fünf Stunden und verläuft auf naturnahen Wegen. Die Strecke ist nicht für Kinderwagen oder Rollatoren geeignet. Bei Sturm- und Unwetterwarnung fällt die Wanderung aus.

Aus organisatorischen Gründen wird bis 15. Juni um Anmeldung gebeten. Per E-Mail an tourimus@kitzingen.de, per Tel.: (09321) 928-1104 oder unter www.kitzinger-land.de/erleben/wandern/landkreiswanderung/