Ein kleiner Ort mit großer Gemeinschaft und Engagement. In Järkendorf ist die Feuerwehrwelt noch in Ordnung. Nicht nur, dass von aktuell 17 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern 15 bei der Jahreshauptversammlung anwesend waren, wurden auch nahezu alle Ämter und Dienste in jüngere Hände gegeben – und das problemlos. Lediglich Martin Ebert, Vorsitzender seit über einem Vierteljahrhundert, wird auch die nächsten sechs Jahre den Verein führen. Aber auch er ist zuversichtlich, spätestens dann die Verantwortung in jüngere Hände geben zu können.

Die Feuerwehr als größter Verein Järkendorfs hat nach wie vor einen hohen Stellenwert im Ort. Aktuell zählt der Verein 117 Mitglieder und das bei einer Einwohnerzahl von gut 120. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass nahezu jeder Haushalt entweder passiv oder aktiv dabei ist bei der Feuerwehr. Für die Dorfbewohnerinnen und -bewohner ist das ein gewisses Stück Sicherheit, dass im Ernstfall schnelle und kompetente Hilfe vor Ort da sein wird.

Zwei neue, junge Kommandanten problemlos gefunden

Für die Ausbildung der Aktiven waren seit mehr als zwei Jahrzehnten zwei Kommandanten verantwortlich. Mit Michael Hofmann, erster Kommandant seit 1999, und Matthias Biegner, stellvertretender Kommandant seit 2000, verlassen zwei engagierte Feuerwehrführungskräfte die ganz vordere Reihe der Ortsfeuerwehr. Wer nun aber gedacht hat, wenn gleich beide Kommandanten neu gesucht und gefunden werden müssen sei das ein schwieriges Unterfangen, der kennt Järkendorf nicht.

Mit Johannes Biegner (36 Jahre) und Andreas Ebert (28) gibt es ab sofort zwei junge und motivierte Führungskräfte, die das Kommandantenamt gerne übernommen haben. Neben einer guten technischen Ausstattung der Feuerwehr werden sie ihr Hauptaugenmerk ab sofort wieder auf monatliche Übungen legen, um den Leistungstand der Wehr zu verbessern.

Auch bei der Vereinsführung gab es zum Großteil einen Generationenwechsel. Ist der langjährige Vorsitzende, der 60-jährige Martin Ebert, in seinem Amt bestätigt worden, sind mit Benedikt Herold, Jonas Pavel und Henrik Fuchs gleich mehrere Feuerwehmänner im Alter zwischen 20 und 30 Jahren neu in den Vorstand gewählt worden.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht war sichtlich begeistert ob der guten Stimmung und Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Järkendorf. Der neugewählte 18-jährige Jugendwart Luka Hofmann hat für das kommende Jahr sechs Jugendliche unter seiner Obhut, die er an die Feuerwehrarbeit heranführen wird. Ein Zeichen, dass die "Feuerwehrfamilie" in Järkendorf intakt ist.

Die neue Führungsmannschaft der FFW Järkendorf: erster Kommandant: Johannes Biegner; stellvertretender Kommandant: Andreas Ebert; Jugendwart: Luka Hofmann; erster Vorsitzender: Martin Ebert; stellvertretender Vorsitzender: Benedikt Herold; Kassier: Matthias Göttemann; Schriftführer: Jonas Pavel; Beisitzer: Stephanie Bart-Mayer, Henrik Fuchs und Daniel Fackelmann; Gerätewart: Valentin Herold; Kassenprüferin und -prüfer: Anja Hofmann und Bert Grebner.