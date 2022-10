Premiere feiert am kommenden Wochenende das "Volkacher Genuss- und Destillat-Festival". Unter freiem Himmel können die Gäste am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, in Volkach flanieren, probieren, stöbern und shoppen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft entnommen.

Angeschlossen an die zweitägige Veranstaltung ist am 16. Oktober von 12.30 bis 17.30 Uhr der verkaufsoffene Sonntag. Zusätzlich gibt es an beiden Tagen einen Flohmarkt auf dem Weinfestplatz. Dieser ist während des Wochenendes zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet.

Von A wie Apfel bis Z wie Zwetschge

In der Hauptstraße, aber auch in den Einzelhandelsgeschäften Volkachs, dreht sich alles um das Thema Genuss. Zur Premiere sind 24 Lebensmittelproduzenten und Destillateure mit von der Partie. Da spannt sich der Bogen von A wie Apfel bis Z wie Zwetschge. Regionalität wird großgeschrieben. Denn aus Obst, und insbesondere aus der fränkischen Zwetschge, kann noch viel mehr hergestellt werden als Destillate. Das reicht von Schnäpsen über hausgemachte Marmeladen bis hin zur Zwetschgen-Bratwurst oder dem frischgepflückten Obst. Aber auch Honig, Öle, regional erzeugte Confiserie etc. fehlen nicht in der Angebotspalette.

„Mit diesem Genuss- und Destillat-Festival möchten wir ein neues Zeichen für Volkach setzen“, erläutert der Vorsitzende des veranstaltenden Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V., Marco Maiberger. In der Pandemiebedingten Markt-Pause habe man sich Gedanken gemacht und ein neues kulinarisches Marktkonzept entwickelt. Künftig solle jeder Markttag in Volkach im Frühjahr und Herbst einem Thema gewidmet sein. Dies solle auch Einheimische und Gäste neugierig machen, die eventuell sonst keine Marktgänger sind, so Maiberger weiter. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Stadt Volkach.

Auch in den Geschäften dreht sich viel um den Genuss

Bei freiem Eintritt werden in der Hauptstraße Holzstände und einheitliche Markt-Pavillons aufgebaut. In den Einzelhandels-Geschäften beschäftigt man sich mit dem Thema Genuss: In manchen Geschäften kann der Kunde auf einen Destillateur und dessen Produkte treffen. „Hier werden einige Ladenbetreiber und Genuss-Erzeuger Partnerschaften eingehen und ihre Produkte sozusagen unter einem Dach anbieten. Die Regionalität steht bei diesem Festival ganz bewusst im Zentrum“, so Maiberger.

Auf einer Aktionsbühne am Marktplatz werden die Produkte präsentiert und moderativ vorgestellt. Darüber hinaus gibt es den Destillat-Verkostungspass für Gin, Whiskey, oder Brände, der am Infostand am Marktplatz gekauft werden kann.

Die Stände sind am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einzelhandel ist am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr für die Kunden da. Der Flohmarkt auf dem Weinfestplatz kann an beiden Tagen zwischen 7 und 16 Uhr besucht werden. (Info-Hotline Flohmarkt: Tel.: (09321) 3884270.

Weitere Infos zum 1. Volkacher Genuss und Destillat-Festival gibt’s unter www.volkach.de oder unter Tel.: (09831)40112.