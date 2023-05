Großes Lob es aus berufenem Munde gab es für die Mitglieder der Atzhäuser Freiwilligen Feuerwehr von Bürgermeisterin Gerlinde Stier in der Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus: "Der Atzhäuser Feuerwehrverein ist ein Dorfverein, der sich um alles kümmert und wir schätzen das sehr hoch ein, was in Atzhausen läuft." Aus dem Bericht des Vereinsvorsitzenden Leonhard Kuhn ging hervor, dass nicht nur die Aufgaben einer Feuerwehr wahrgenommen werden, sondern auch das angepackt wird, was dem Wohle der Dorfgemeinschaft dient.

So wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Bauhofs und einer Firma die ehemalige Schule neu eingedeckt und eingerüstet. Verkleidung sowie Dachdecker- und Elektroarbeiten für den neuen Geräteschuppen der Feuerwehr wurden ebenso bewerkstelligt wie die Einrichtung einer Wärmestube in der alten Schule. Der Verein kümmerte sich dabei auch um ausreichend Holz für den Holzofen.

Nicht zu kurz kamen die Kleinen, für deren Sandkasten Spielsachen und eine Sitzgruppe angeschafft wurden, zudem ein Zaun entlang der Hecke, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen können. Die Hecke erhielt eine Tröpfchenbewässerung. Übernommen hat der Verein die Kosten der Beleuchtung der neuen Helme. Angeschafft wurden Hubwagen, Aluleiter, Sackkarre und Rasentraktor.

Räume für einen Leichenschmaus bereitgestellt

Da es nach Worten des Vorsitzenden immer weniger Gasthäuser gibt, die für einen Leichenschmaus zur Verfügung stehen, werden für die Atzhäuser Bürgerinnen und Bürger Räumlichkeiten im Feuerwehrhaus oder in der Scheune für diesen Zweck bereitgestellt. Weitere Investitionen gab es für Beleuchtungszwecke, für Gerätschaften zum Aufstellen des Maibaums und für eine Lichtorgel in der Scheune für die Jugend.

Mit herzlichen Worten dankte der Vorsitzende allen, "die tatkräftig im vergangenen Jahr mit angepackt haben". Sein Dank galt auch der Bürgermeisterin und dem Marktgemeinderat für die gute Zusammenarbeit und den Frauen für viel Einsatzbereitschaft, "denn ohne euch geht nichts". Der Verein hat derzeit 97 Mitgliede, gab der Vorsitzende bekannt.

Kassier Oskar Müller berichtete von einem negativen Jahresabschluss aufgrund vieler Anschaffungen, der Verein habe aber noch einen guten Grundstock. Schriftführer Christopher Feder ging auf wichtige Veranstaltungen wie das Einweihungsfest zum Abschluss der Dorferneuerung oder den Gemarkungsumgang ein.

Zwei Einsätze, bei denen Getreide im Spiel war

Kommandant Olaf Gärtner berichtete von zwei Einsätzen: Einmal ging es um einen Brand auf einem Getreideacker und im anderen Fall um die Beseitigung einer Getreidespur auf einer Straße. Der Kommandant kündigte eine Leistungsprüfung am 3. Juni an und hob die gute Zusammenarbeit mit den Wehren von Kleinlangheim und Haidt/Stephansberg und das hohe Engagement der Atzhäuser Kameraden hervor.

In seiner Vorschau ging Leonhard Kuhn auf die Installation einer neuen und seniorengerechten WC-Anlage in der alten Schule, auf das Feuerwehrfest am 7. und 8. Juli und die Kirchweih Anfang September ein. Nicht einverstanden zeigte er sich mit dem Vorgehen, dass in den Ortsteilen keine Bürgerversammlung mehr stattfinde.

Ehrungen für 20 Jahre Dienst in der Feuerwehr gab es für Johannes Kuhn und Sebastian Kuhn.