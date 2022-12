Nicht nur im Leben der Erwachsenen, sondern auch im Alltag unserer Schülerinnen spielt das Smartphone eine große Rolle. SnapChat, Insta, WhatsApp oder YouTube sind aus dem Alltag vieler Jugendlicher kaum mehr wegzudenken. Der Mädchenrealschule Volkach ist es daher ein Anliegen, dass den Schülerinnen ein sinnvoller Umgang mit dem Smartphone nahegebracht wird. Um den Mädchen eine Vorstellung vom korrekten Umgang mit diesem Medium und vom angemessenen Verhalten in den sozialen Medien zu vermitteln, war Frau Kerstin Maier von der Polizeidienststelle in Kitzingen für die Fünft- und Sechstklässlerinnen an der Mädchenrealschule. Es wurde sowohl über den Nutzen, wie auch über die Probleme und die Gefahren ihrer Alltagsbegleiter aufgeklärt.

Von: Anette Zinkl, Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)