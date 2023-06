Am 11. Juni fand der Tag der offenen Türe bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiesentheid statt. Bestes Wetter, viele Besucher und die Einweihung des neuen Mehrzweckfahrzeugs (MZF) machten den Tag zum vollen Erfolg. Für Groß und Klein war einiges geboten, so konnte man in die Rolle der Feuerwehrleute schlüpfen und einmal die Ausrüstung anprobieren, zudem gab es hilfreiche Tipps zum Thema Brandbekämpfung im Haushalt und der Rettung eingeklemmter Personen in Unfallfahrzeugen.

Ein solcher Tag kann natürlich nicht ohne tatkräftige Unterstützung bewältigt werden. Daher möchte sich die FFW Wiesentheid bei allen Helfern bedanken. Egal, ob ein Kuchen oder ein Salat mitgebracht wurde, eine Schicht bei der Verpflegung eingelegt wurde, oder die "Mitmach"-Stationen betreut wurden.

Ein weiterer Dank gilt dem Markt Wiesentheid für die Hilfe bei der Organisation und Durchführung des Tages der offenen Türe sowie der Beschaffung des neuen Mehrzweckfahrzeugs, vor allem dem ersten Bürgermeister Klaus Köhler und den Mitarbeitern aus der Verwaltung, die das Projekt betreut haben.

Zudem bedankt sich die FFW Wiesentheid bei Diakon Leierseder und Pfarrer Fromm für die Segnung, dem Kreisfeuerwehrverband Kitzingen und KBR Dirk Albrecht für die überbrachten Grußworte und das kleine Geschenk, bei Blumen Lang für die Blumenspende und bei Edeka Tetzlaff Wiesentheid für die Bereitstellung einer Eistruhe für den Eisverkauf.

Das größte Dankeschön gilt aber allen Besuchern, die die Freiwillige Feuerwehr Wiesentheid an diesem Tag besucht haben.

Von: Michael Reimann (1. Kommandant, FFW Wiesentheid)