Zum 15. Mal richtete der FDP-Kreisverband Kitzingen die Veranstaltung Politik und Wein aus, die zu einem Treffpunkt von Liberalen aus ganz Unterfranken geworden ist. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisvorstandschaft, der die folgenden Informationen entnommen sind, hervor.

Ziel der Veranstaltung war dieses Jahr Sulzfeld am Main. Zunächst begrüßten der Kreisvorsitzende Hans Müller und Bürgermeister Matthias Dusel die Besucher im Rathaus. Danach führte Dusel die Gruppe durch Sulzfeld und stellte seine Gemeinde vor. Eingeschlossen in die Führung war eine Weinprobe und ein Besuch beim Weingut Augustin.

Zum politischen Teil des Abends ging es dann zurück in den Saal des Rathauses. Prominenter Gast war die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Staatsekretärin im Bundesfinanzministerium Katja Hessel. In ihrem Referat ging sie auf die aktuelle schwierige politische Lage ein, die durch Corona und den Krieg in der Ukraine entstanden ist. Gleichzeitig bedauerte sie, dass die Koalition durch die akuten Probleme viele Punkte des sehr guten Koalitionsvertrages noch nicht umsetzen konnte.

Viele Mandatsträger waren dabei

Im Anschluss sprach Landrätin Tamara Bischof ein Grußwort. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den liberalen Kreisräten Hans Müller und Mathias Krönert.

Ein Zeichen der Verbundenheit mit der FDP war auch die Anwesenheit von sieben Bürgermeistern und weiteren Kreisräten aus dem Landkreis. Müller konnte zudem eine Anzahl von Kreisvorsitzenden und kommunalen Mandatsträgern der FDP aus ganz Unterfranken willkommen heißen.