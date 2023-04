Für die 32. Karfreitagswanderung im Jahre 2023 wurde die Traumrunde Prichsenstadt ausgewählt. Es nahmen 22 Mitglieder und ebenso viele Gäste an der Wanderung teil. Die Wandergruppe war bunt gemischt und zwischen 5 ½ und 83 Jahre alt. Wir trafen uns um 13.30 Uhr am Jagdhaus Ilmbach und starteten von hier aus unsere Wanderung.

Nach wenigen 100 Metern ging es auf einem Naturlehrpfad durch einen Laubmischwald. Am Wegesrand wiesen Informationstafeln auf das ehemalige Kartäuserkloster aus dem 15. Jahrhundert hin, das allerdings nur noch an Mauerresten erkennbar war. Entlang eines Waldpfades mit mächtigen Laubbäumen führte uns die Strecke über einen Forstweg in Richtung Gräfenneuses. In Sichtweite des am östlichen Rand von Unterfranken gelegenen Dorfes führte uns der gut beschilderte Wanderweg nach links, nach einem kurzen Anstieg, auf den Glösberg zu einem Aussichtspunkt. Eine gemütliche Rasthütte lud bei schöner Aussicht auf den südlichen Steigerwald zum Verweilen ein. Zurück im Wald auf dem sandigen Boden, kommen wir an der Trunkhütte vorbei, benannt nach dem Förster Trunk. Vorbei am Eselsbrunnen ging es in einem Hohlweg rechts steil bergab in den Höllgrund vorbei an einem aufgelassenen Sandsteinbruch.

Am Schlossberg angekommen zeugen historische Rebsorten vom erstmals 1421 erwähnten Weinberg der Lage Kirchschönbacher Mariengarten. Bei einer kurzen Rast genossen wir im Sonnenschein den schönen Ausblick Richtung Kirchschönbach nach Westen bis weit nach Unterfranken hinein. Nach drei Stunden und 8,6 Kilometern Länge waren wir wieder zufrieden und wohlgelaunt zurück an unserem Ausgangspunkt zum Schlußhock im Jagdhaus Ilmbach angekommen. Dort wurden wir von einer sehr freundlichen und engagierten Wirtin hervorragend betreut. Bei gutem Essen und angeregter Unterhaltung ließen wir den Tag ausklingen.

Von: Edgar Scheblein (Wanderwart, Steigerwaldklub e.V. Iphofen-Kitzingen)