Castell vor 1 Stunde

Steigerwaldklub Castell schnürte die Wanderschuhe

Diese Herbstwanderung führte uns wieder einmal auf den Weg zum Schwanberg. Bei trüben, jedoch warmen Wetter (17°C) hatten sich 14 Wanderer am Treffpunkt in Castell eingefunden. Vom Ort aus ging es hoch zum Kugelspiel und von dort dem "Keltenerlebnis Weg" folgend bis zum Schlosspark auf dem Schwanberg. Durch die herbstlich gefärbte Allee, vorbei am Monopteros und dem Neptun erreichten wir unser Ziel. Im Bistro des Geistlichen Zentrums hatten wir reserviert. Es wird eine einfache Kost geboten, aber alle waren mit dem Eintopf, mit oder ohne Wiener zufrieden. Kaffee und Kuchen rundeten das "Menue" ab. Während wir beim Essen saßen, ging ein starker Regen nieder. Der Himmel klarte aber schnell auf und so konnten wir bei herrlichem Sonnenschein und einer Temperatur von 20°C den Rückweg antreten. Die Laubfärbung kam bei Sonnenschein besonders zur Geltung und der Blick auf Castell und Greuth vom Kugelspiel aus war wunderbar. Viele Wanderer waren an diesem Tag unterwegs und genossen wie wir die herrliche Natur.