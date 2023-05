Die stellvertretende Landrätin Susanne Knof verlieh im Rahmen der Florianifeier der Feuerwehr Iphofen das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienstzeit an Petra Krist. Sie glänzt mit viel Engagement in der Wehr wie auch im Musikzug. "Sie ist eine gute Kameradin und große Stütze unserer Wehr, sie war Jugendwartin, Schriftführerin, Musikerin und Kassenprüferin im Kreisfeuerwehrverband", skizzierte Vorsitzender Thomas Stegmeier die Verdienste von Peter Krist.

Susanne Knof dankte allen Feuerwehrdienstleistenden für ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit. Wie wichtig Helfer bei Unfällen oder Schadensereignissen sind, zeigte Knof als Bürgermeisterin von Obernbreit anhand des Unglücks vom Maibaumaufstellen auf. Denn bei dem Unglück waren sofort kompetente Rettungskräfte vor Ort und hätten beigetragen, die Situation zu meistern. "Letztlich sind wir fast glimpflich davon gekommen, denn die schwer verletzte Person ist auf dem Weg der Besserung", berichtete Susanne Knof.

Thomas Stegeimer eröffnete den Ehrungsreigen des Vereins und meinte über den Musiker und Küchenchef Heinrich Fischer: "Was wäre unser Feuerwehrverein ohne unseren Heinrich? Dann wäre das leibliche Wohl unserer Mitglieder oftmals gefährdet!" Er lobte Fischer auch für sein Engagement auch in schwierigen Zeiten im Musikzug und ernannte ihn nach 50 Jahren Mitgliedschaft zum neuen Ehrenmitglied.

Ebenfalls neue Ehrenmitglieder wurden Norbert Rüttger, Karl-Josef Bausewein, Winfried Düring und Josef Wilhelm. Sibylle Säger, Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, war gekommen, um zusammen mit ihrem Bürgermeister-Kollegen als Leiter des Musikzuges, Dieter Lenzer, langjährige Musiker zu ehren. Säger attestierte den Iphöfern einen "Klasse-Musikzug" zu haben und sie bedankte sich für Übungsmöglichkeiten und Auftritte in Iphofen.

Die Geehrten

Vorsitzender Thomas Stegmeier dankte Pater Adam Was für die Gestaltung des Festgottesdienstes und die Ehrendienstgrade der Landkreisführung. Stegmeier freute sich neben Delegationen der Stadtteilwehren und auch von der Wiesentheider Patenwehr begrüßen zu können.

Geehrte: Tobias Jungfleisch, Simon Scheckenbach, Stefan Kasprowski, Petra Krist (25 Mitgliedschaft), Norbert Rüttger, Karl-Josef Bausewein, Winfried Düring, Josef Wilhelm, (alle 50 Jahre Mitgliedschaft) Ulrike Kern, Sabine Lenzer, Barbara Weigand (alle 40 Jahre Musizieren), Isabel Brahms, Petra Krist, Uwe Mechs (alle 30 Jahre Musizieren), Katja Mechs, Philipp Scheckenbach (beide 25 Jahre Musizieren) sowie Jakob Haas (zehn Jahre Musizieren).