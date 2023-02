Eingeheizt wurde dem lauschenden Publikum beim Benefizkonzert in Nenzenheim von dem ortsansässigem Rockmusiker Matthias Schenk, begleitet von Timo Lechner am Keyboard und Jochen Waigandt am Schlagzeug. Danach stimmte der Kinderchor verschiedene Liedern an, ob "Leise rieselt der Schnee" oder Gesang als Rap verpackt, es wurde ein buntes Programm geboten. Interessant waren die Solos der kleinen Profis am Keyboard, mit Gitarre und Flöte. Es war für einige Kinder ihr erster öffentlicher Auftritt, alle Kinder haben es sehr gut gemeistert! Nicht vergessen werden darf der Posaunenchor, der ebenfalls mit Leidenschaft mitgewirkt hat. Pfarrer Subatzus hat nach einem Vaterunser das Wort an Syndi Schumann, im Kirchenvorstand der Michaeliskirche in Nenzenheim tätig, übergeben. Sie ist die Initiatorin des Konzerts und hatte die Idee, den Anlass dafür zu nehmen, Spenden für den Wünschewagen Franken/Oberpfalz vom Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Würzburg-Schweinfurt e.V. zu sammeln. In Bayern sind drei ASB Wünschewagen unterwegs, um schwer kranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen mit dem umgebauten Krankentransport. Lucia Taschner und Susanne Flory, die beiden Wunscherfüllerinnen waren mitsamt Wünschewagen vor Ort und haben am Ende der Veranstaltung dem interessierten Publikum den Wünschewagen vorgestellt. Die Wunscherfüllerinnen üben ihr ehrenamtliches Engagement mit viel Freude aus und haben den Besuchern des Konzerts ihre Fragen beantwortet.

Von: Barbara Kopriva (Öffentlichkeitsarbeit, Arbeiter Samariter Bund Regionalverband Würzburg)