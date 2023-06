Am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr findet in der evangelischen Spitalkirche in Iphofen ein Konzert mit dem Gospelchor der Erlöserkirche Fürstenfeldbruck statt. Dies schreibt Pfarrer Paul Häberlein in einem Schreiben an die Presse, dem folgende Informationen entnommen sind. "Sing & Pray" verbreitet als einer der ältesten Gospelchöre Deutschlands seit nunmehr über 40 Jahren "Good Spells", übersetzt die "guten Nachrichten", in musikalischer Form. Der Chor unter Leitung von Dekanatskantorin Kirsten Ruhwandl begeistert mit seinem breiten Repertoire von Blues bis Jazz das Publikum und versteht es, die Stimmung des Gospels auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zu übertragen. Im Anschluss an das Konzert lädt die evangelische Kirchengemeinde Iphofen zu ihrem Gemeindefest ein.