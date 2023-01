Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 22 ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann fuhr mit einem Sattelzug von Volkach in Richtung Kitzingen. Er übersah eine vorfahrtberechtigte, entgegenkommende 23-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin, als er auf Höhe von Hörblach nach links in die Kitzinger Straße abbog, berichtet die Polizei.

Trotz sofortiger Vollbremsung kollidierte das Auto der Frau frontal mit der hinteren rechten Seite des Aufliegers. Der Fiesta schleuderte weiter gegen die linke Seite eines Ford Focus. Beim Aufprall zog sich die 23-jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Sattelzug-Fahrer und der Fahrer des Ford Focus blieben unverletzt. Die beiden Fords mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. An der Unfallstelle unterstützten die Feuerwehren Hörblach und Schwarzach Polizei und Rettungsdienst mit insgesamt 27 Helfern. Beim Unfall entstand Schaden von insgesamt rund 11.000 Euro.