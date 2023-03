Die ältesten Teile der Dettelbacher Stadtmauer wurden im 15. Jahrhundert noch vor der Stadterhebung 1484 errichtet. Von den ursprünglich 52 Türmen sind heute noch 38 in verschiedenen Erhaltungszuständen übriggeblieben. Einer von ihnen, Turm T10 in der Kühngasse, wurde von der Stadt Dettelbach mit Fördermitteln des Bezirks Unterfranken saniert. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Ein Gutachten von 2017 über den Zustand der historischen Stadtmauer Dettelbachs bescheinigte ihr einen insgesamt grundsätzlich guten und an vielen Stellen bereits sanierten Zustand, stufte den Turm T10 aber als stark gefährdet ein. Von ihm haben sich über die Jahrhunderte lediglich Überreste erhalten. Um diesen als Teil der historischen Stadtbefestigung auch für künftige Generationen zu erhalten, und damit einen Teil der Stadtgeschichte Dettelbachs, förderte neben anderen Fördergebern der Bezirk Unterfranken die Maßnahme mit 5000 Euro. Insgesamt beliefen sich die Kosten der Sanierung des Turmes auf 75.368 Euro.

Das Mauerwerk musste zunächst von schädigendem Pflanzenbewuchs befreit werden. Maßnahmen, die einen erneuten Bewuchs verhindern, wurden ergriffen. Um das beschädigte Mauerwerk zu sichern, mussten Lücken mit passendem historischem Muschelkalk ausgemauert werden. Defekte Fugen mussten ausgeräumt und neu verfugt werden. Planerisch begonnen wurde die Maßnahme bereits 2020. Ausgeführt werden konnten die Arbeiten 2021. Der finanzielle Abschluss des Projekts erfolgte schließlich im Jahr 2022.