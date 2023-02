Ein Programm aus politischer Information und Kabarett hat der SPD-Kreisverband Kitzingen für seine Veranstaltung am politischen Aschermittwoch, 22. Februar, ab 18.30 Uhr in der TV-Sporthalle in Mainstockheim vorbereitet.

Wie es in einer Pressemitteilung der SPD heißt, hält die Aschermittwochsrede Landtagskandidatin Eva-Maria Weimann. Danach läutet der fränkische Mundart-Kabarettist Sven Bach mit seinem Programm "Pfeffer ins Programm streuen" den kulturellen Teil des Abends ein. Der Eintritt ist frei, Gäste willkommen.

Anmeldung erwünscht per E-Mail an isabella.walter@spd.de oder unter Tel.: (09721) 541 5141. Kurzfristig Entschlossene sind auch ohne Anmeldung willkommen.