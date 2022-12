Kerzenschein und ein schön dekorierter Eingangsbereich. Das erwartete die Kursteilnehmer zu den zwei Backkursen des VLF Kitzingen.

Zur Begrüßung gab es schon leckeres, selbstgebackenes Apfelbrot und Früchtepunsch. Referentin Monika Hegwein, Hauswirtschaftsmeisterin aus Enheim, hat schon einige Male in die Schulküche am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg in einen Gourmet-Tempel verwandelt.

Diesmal wurden die verschiedensten Backtriebmittel in der Weihnachtsbäckerei vorgestellt. Hirschhornsalz für Lebkuchen, Weinsteinbackpulver, Essig, Hefe oder Natron. All diese Backzutaten machen erst möglich, dass das Gebäck schön locker und typisch wird.

Nach der Besprechung der einzelnen Rezepte in dem liebevoll gestalteten Rezeptheft ging es dann ans Werk. Aus besten Zutaten und Eiern aus der Geflügelzucht nebenan wurden 16 verschiedene Sorten kreiert. Spekulatius, gelbe Rüben-Lebkuchen, Essigplätzchen nach einem uralten Rezept von der Urgroßmutter. Die berühmten Anis-Laibchen mit den Füßchen wurden auch ausprobiert, genauso wie ein neues Rezept: grüne Kürbis-Knusperchen.

Im Nu war ein himmlischer Duft im Raum, wie es nur in der echten Weihnachtsbäckerei sein kann. Die begeisterten Teilnehmer durften am Ende nicht nur die Rezepte sondern auch eine ganze volle Dose mit allen Sorten mit nach Hause nehmen. So haben am Ende alle voneinander profitiert. Eine wunderbare Idee, die gerne geteilt werden darf.

Ein riesiger Dank an dieser Stelle nochmals an unsere kompetente herzliche Referentin, die nicht nur ihr ganzes Herzblut sondern auch viel Zeit investiert hat, hier ein besonderes Erlebnis für alle zu ermöglichen.

Von: Sonja Eichinger (Frauenvorsitzende, Verband für landwirtschaftliche Fachbildung e.V., Kitzingen)