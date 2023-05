Es war ein tolles Fest mit sehr vielen Besuchern, das die Feuerwehr Kleinlangheim zum Pfingstfest auf die Beine gestellt hat unter ihrem Vereinsvorsitzenden Michael Kuhn und den 1. Kommandanten Rainer Bock. Den ganzen Tag haben sie ein besonderes Programm angeboten zum Jubiläum für 50 Jahre Jugendfeuerwehr.

Ein Ziel der Feuerwehr war an diesem Tag auch, die Informationen zur Gründung einer Kinderfeuerwehr an die Kinder und Eltern weiterzugeben und sie dafür zu motivieren. Ihr Motto ist "Kommt zu den Löschkids – wir brauchen Euch!" So konnten die Kinder und Erwachsene bei Schauübungen zuschauen, bzw. auch sich selbst beteiligen. Bei einer Übung durften die Kinder ein Haus über ein offenes Fensterloch löschen und bekamen einen kleinen Gewinn, wenn es geklappt hat oder sie konnten mit einer Schlauchrolle in einiger Entfernung Kegel umwerfen. Die Zuckerwatte, von Volker Gierth angeboten, fand reißenden Absatz.

Der 2. Kommandant Bernd Hörner erklärte den Kindern und Eltern die Ausrüstungsgegenstände im neuen Feuerwehrauto und deren Handhabung. Später durften die Kinder mit den Eltern in einem Feuerwehrauto mitfahren und außerhalb im Gelände mit dem Feuerwehrschlauch zur Übung löschen. Bobby Cars waren am Rande des Festplatzes für die Kinder auch zu Genüge vorhanden. Die Kinder bekamen schöne rote Rucksäcke mit der Feuerwehr Notrufnummer 112 aufgedruckt, gefüllt zum Teil mit Überraschungen, etwa einem Wackel-Feuerwehrmann. Für den Festbetrieb mit der Verpflegung von Mittag bis in die späte Nacht war die Feuerwehr bestens gerüstet. Die erste Bürgermeisterin Gerlinde Stier freute sich über diese Aktion und betonte, dass sie die Feuerwehr – die ja auch ein Teil der Gemeinde ist – und ihre Aktionen sehr gerne unterstützt und hofft, dass noch weiterer Nachwuchs zur Feuerwehr kommt.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)