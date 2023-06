Stilvolles Ambiente, Open-Air-Kabarett, erstklassige Weine, kreative Küche, beste musikalische Unterhaltung – all das verspricht „Wein am Main“, das auf dem Festplatz direkt am Flussufer vom 21. bis 24. Juli in Mainstockheim stattfindet. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Organisationsgremium von "Wein am Main" hervor. Dem Schreiben an diese Redaktion sind auch die folgenden Informationen entnommen.

Das Festwochenende einläuten wird am Freitag um 20 Uhr der Kabarettist Otti Schmelzer mit seinem Programm "Wenns läfft dann läffts". Der Zutritt zum Weinfestgelände ist an diesem Abend nur mit (Kabarett-)Eintrittskarte möglich. Tickets zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Main-Apotheke in Mainstockheim und bei modefeeling in Kitzingen.

Festausklang am Montag

Offiziell eröffnet wird der Weinfestbetrieb am Samstag, 22. Juli, um 19 Uhr durch Weinprinzessin Marla I., für musikalische Unterhaltung sorgen die "Retzstadter Musikanten".

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände. Ab 11.30 Uhr spielen "Die Bibergauer" zum Mittagstisch auf. Sein Können unter Beweis stellt der Mainstockheimer Kinder- und Jugendchor ab 14.30 Uhr und mit Musik der Band "Let’s Dance" klingt ab 18 Uhr der Sonntag stimmungsvoll aus.

Zum Weinfestausklang spielen am Montag die "Bavarian Beat Boys" ab 18.30 Uhr auf.