Bereits in der ersten Runde konnte Christoph Düren, der die 9. Klasse am Gymnasium Marktbreit besucht, mit voller Punktzahl einen ersten Platz beim 25. Landeswettbewerb Mathematik erzielen. Damit qualifizierte er sich für die zweite Runde. Von den 1207 Teilnehmern der ersten Runde erreichten insgesamt 425 die zweite Runde, von denen sich allerdings nur 233 an die deutlich schwereren Aufgaben der zweiten Runde heranwagten. Christoph Düren meisterte auch diese anspruchsvollen Aufgaben mit Hilfe seines ausgeprägtem logischen und problemlösenden Denkens und stellte damit sein großes mathematisches Talent erneut unter Beweis. Mit elf von zwölf Punkten gewann er den Titel eines Landessiegers und zählt damit zu den bayernweit besten 60 Teilnehmern am Landeswettbewerb.

Belohnt wurde er mit einer Urkunde, die vom Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo unterzeichnet ist, denn der Landeswettbewerb Mathematik wird vom bayerischen Kultusministerium veranstaltet. Zudem hat er sich für eines der beiden Ferienseminare, die in der ersten Osterferienwoche stattfinden, qualifiziert. Eines findet in Würzburg statt, für das sich Christoph auch gleich angemeldet hat, und besteht aus mathematischen Vorträgen, Übungen, Rätseln und Spielen, aber auch Exkursionen, Besichtigungen und musikalischen Veranstaltungen Denn nicht selten sind eine mathematische Begabung und ein musikalisches Talent gekoppelt. So nahm auch Christoph Düren vor einigen Wochen erfolgreich am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am Klavier teil.

Den Titel eines Landessiegers zu gewinnen ist eine herausragende Leistung, die in einer feierlichen Überreichung der Urkunde durch den Schulleiter OStD Friedhelm Klöhr gewürdigt wurde.

Von: Gerlinde Eidel (Fachbetreuerin Mathematik am Gymnasium Marktbreit)