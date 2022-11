Eines der berühmtesten Werke klassischer Kirchenmusik erklingt am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen: Das Requiem in d-moll von Wolfgang Amadeus Mozart ist dessen letzte Komposition, die erst nach seinem Tode von seinem Schüler Franz Xaver Süßmayr vollendet wurde. Das Konzert wird eröffnet durch das ebenso bedeutende Klarinettenkonzert A-Dur, das Mozart auch im letzten Jahr seines Lebens komponierte, heißt es in der Einladung. Unter der Leitung von Regionalkantor Christian Stegmann gestalten die Sängerinnen und Sänger aus Kirchenchor und Kammerchor St. Johannes das Konzert. Weiterhin musizieren die Gesangssolisten Anke Hájková Endres (Sopran), Anna Haase von Brincken (Alt), Dominik Wortig (Tenor) und Sebastian Klein (Bass) sowie das Symphonieorchester „Consortium Musicale“ Würzburg (Konzertmeister: Prof. Herwig Zack). Das Klarinettenkonzert wird interpretiert von Robert Dreksler (Würzburg). Karten für das Konzert zu 16/12 Euro können reserviert werden per E-Mail an: stjohanneskitzingen@gmail.com; Abholung an der Abendkasse bis spätestens 16.30 Uhr oder vom 9. bis 11. November im Pfarrbüro St. Johannes zu den üblichen Öffnungszeiten.