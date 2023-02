Mathe im Advent ist mit circa 185.000 Teilnehmern eines der großen digitalen MINT-Projekte in Deutschland. Es handelt sich hier um einen digitalen Adventskalender und Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen vier bis neun. Die Klasse 5a des FLSH Schloss Gaibach hat mit großem Eifer und Erfolg an diesem Wettbewerb teilgenommen. Jeden Tag – auch am Wochenende – musste eine Aufgabe gelöst werden. Die Aufgaben handelten von Wichteln und deren Tätigkeiten in der Vorweihnachtszeit. Nach Weihnachten wurden die Ergebnisse veröffentlicht und alle Kinder wurden für ihre tollen Leistungen Anfang des neuen Jahres mit Urkunden ausgezeichnet. Die Schülerin Jana Henninger löste als beste der Klasse alle 24 Aufgaben richtig und ohne einen der drei möglichen Joker zu verwenden. Sie bekam dafür eine Urkunde mit Goldmedaille. Viele Schülerinnen und Schüler erhielten Urkunden in Silber oder Bronze. Nach dem Wettbewerb war sich die Klasse einig, dass die Aufgaben von Mathe im Advent anspruchsvoll und lehrreich waren, aber auch spannend und unterhaltsam.

Von: Stefanie Karl (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)