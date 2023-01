Klassisch märchenhaft für die ganze Familie wird es am Samstag, 4. Februar, wenn das Maruti Quintett gemeinsam mit dem Schauspieler Jonathan Danigel die Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck in der Alten Synagoge Kitzingen auf die Bühne bringen. Das geht aus einer Pressemitteilung des städtischen Bildungs- und Kulturhauses hervor. Auf ihrem Weg durch den tiefen Wald werden Hänsel und Gretel in der Nacht von Englein beschützt, sie begegnen gutmütigen Gestalten wie dem Sandmännchen und treffen auf die Hexe, die sie in ihr himmlisch duftendes Knusperhäuschen lockt. Die jungen Musikerinnen aus Würzburg spannen mit ihrem Repertoire einen Bogen der vielseitigen Kammermusikliteratur von Original bis originell. Jonathan Danigel führt als Erzähler durch die Geschichte und animiert zum Mitmachen. Die erste Vorstellung für Minis (drei bis sechs Jahre) startet um 14 Uhr und dauert circa 35 Minuten. Für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren hebt sich der Vorhang für die rund 45-minütige Aufführung um 16 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Info, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Tageskasse.