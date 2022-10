Unter dem Motto "Feel the Music" lädt das Kreisorchester Kitzingen nach dreijähriger Pause am Samstag, 5. November, wieder zu einem Konzert nach Iphofen ein. Unter der Leitung von Siegfried Graf werden die Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Landkreis mit einem musikalischen Reigen von traditioneller Blasmusik über moderne Stücke bis hin zu manch einem Evergreen die Zuhörerinnen und Zuhörer erfreuen, heißt es in der Einladung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen.