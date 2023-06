Mit Alkohol und unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Einen reichlich benebelten E-Scooter-Fahrer griff die Polizei am Freitagabend in Kitzingen auf. Der Mann stand nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern brachte es beim Atemalkoholtest auch auf einen Wert von über 0,5 Promille. Schon am Freitagvormittag hatte die Polizei in Kitzingen einen 22-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt, der "merklich unter dem Einfluss berauschender Mittel" stand. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Südbrücke um die Mittagszeit stellten die Beamten dann bei einem Autofahrer den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen. Alle drei Männer erwartet ein Bußgeldverfahren.

Schaden verursacht und geflüchtet

Auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen verursachte ein Unbekannter am Freitag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen erheblichen Schaden an einem geparkten Auto. Es liegen Hinweise auf ein blaues Cabriolet vor. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Diebe entwenden Roller und Baustellen-Mobiliar

Das Lenkradschloss eines in der Bahnhofstraße in Kleinlangheim abgestellten Rollers knackte ein Unbekannter zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 0.30 Uhr. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses spurlos verschwunden. In Marktsteft wurde an einer Baustelle in der Industriestraße bereits am Freitag, 9. Juni, ein Teil der dortigen Baustellenabsicherung entwendet. Darunter befanden sich Warnleuchten und eine Infotafel der Stadt Marktsteft.

Frau stürzt mit E-Bike eine Böschung hinunter

Eine Radfahrerin stürzte am Samstagvormittag beim Hinunterfahren einer steilen Böschung in Marktbreit. Auf dem dort verteilten Schotter rutschte das Hinterrad ihres E-Bikes weg, und die Fahrerin fiel zu Boden. Da sie einen Fahrradhelm trug, erlitt sie nur leichte Verletzungen, die in der Kitzinger Klinik Land behandelt wurden. Die Polizei Kitzingen weist erneut darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms zwar Unfälle nicht verhindern können, aber in der Regel vor schweren Kopfverletzungen schützen.

Bei Einbruch in Hofladen Bargeld erbeutet

In einem öffentlich zugänglichen Hofladen in Hörblach brach ein bislang Unbekannter die Kasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Einbruch geschah zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Kitzinger Polizei unter Tel. (09321) 1410 entgegen.