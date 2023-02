Mit jetzt insgesamt vier Chören blickt der Gesangverein Sickershausen in eine rosige Zukunft. Neben dem Männerchor, dem Gospelchor Sicantiamo und dem Jugendchor Sicantini wurde nach einer Kennenlernphase der Kinderchor Sicanti aus der Taufe gehoben. Die Idee für den Nachwuchs hatte die 2. Vorsitzende Lilo Beer. "Das Interesse bei den Eltern war vorhanden" freut sich Lilo Beer, deren Initiative zum Erfolg führte. Insgesamt etwa 15 Kinder bilden nunmehr den Nachwuchs im Alter von fünf bis acht Jahren, der seine erste Feuerprobe im vergangenen Advent bereits bestanden hat. " Je früher wir Kinder für das Chorsingen begeistern können, desto größer ist die Chance, dass sie langfristig dabeibleiben" ist sich Sina Schmidt-Mustafa sicher.

Auch für den Jugendchor Sicantini gibt es weiterhin eine gute Basis. Immerhin fünf Neuzugänge gibt es dank guter Nachwuchsarbeit zu vermelden, so dass trotz einiger Abgänge, auch in den Gospelchor, jetzt neun Jugendliche im Alter von neun bis13 Jahren den Jugendchor bilden, der bei Konzerten auch mit eigenen Liedern schon ein fester Bestandteil des jeweiligen Programmes ist. Chorsprecherin für beide Nachwuchs-Chöre ist Annika Gahr. Nach einem überaus erfolgreichen Konzertwochenende im vergangenen Herbst geht der Gospelchor Sicantiamo auch ins neue Jahr mit viel Elan und Vorfreude. Neben verschiedenen kleinen Auftritten im Verlauf des Jahres liegt der Focus dabei wieder auf dem Konzertwochenende, das Mitte Juli über die Bühne gehen soll. "Zuvor freuen wir uns aber auf die Chorfreizeit" so die Chorsprecherin Ulrike Schobert, wo an einem kompletten Wochenende die Grundlagen der Auftritte geprobt werden.

Auf knapp 40 Sängerinnen und Sänger ist der Gospelchor inzwischen angewachsen. "Einige Männer mehr im Gospelchor würden uns guttun", um das stimmungsvolle Repertoire aus Gospel, Pop und Rock zu präsentieren, so Sina Schmidt-Mustafa, die bereits seit elf Jahren den Gospelchor leitet. Der Männerchor, nach wie vor in einer Sängergemeinschaft mit Mainbernheim liiert, blickt wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft. Mit Barbara Mühlbauer gibt es seit September eine neue Chorleiterin und auch einige Auftritte sind schon fest eingeplant.

Von: Herbert Schmidt (Pressearbeit, Gesangverein Sickershausen)