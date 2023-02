Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Obernbreit standen turnusgemäß Vorstandswahlen an. Der neue Vorstand ist auch der alte: Zum Vorsitzenden wurde Josef Nusko gewählt, Ernst Valentin zu seinem Stellvertreter. Kassier ist weiterhin Hans Wurl, Matthias Walz stellte sich wieder als Schriftführer zur Verfügung. Als Beisitzer fungieren August Hering, Rainer Mündlein und Oswald Pfister. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Josef Nusko an Aktionen, die trotz der Einschränkungen durch Corona durchgeführt werden konnten und großen Anklang fanden, wie die Friedenskundgebung zu Beginn des Ukrainekrieges, die 111-Jahr-Feier des Ortsvereins oder die Informationsversammlung zum Thema Nahwärme. Weiterhin sollen regelmäßige Treffen stattfinden, um das Interesse an der Kommunalpolitik aufrechtzuerhalten.

In dieser Mitgliederversammlung stellte sich auch Eva-Maria Weimann als Direktkandidatin des SPD-Kreisverbandes Kitzingen für die Landtagswahl vor. Sie berichtete von ihrem politischen Werdegang in der SPD und gab einen Ausblick auf den anstehenden Wahlkampf zur Landtagswahl im Oktober.