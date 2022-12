Für diese Wanderung blieben wir ganz in der Nähe. Wir starteten in Stierhöfstetten, unser Ziel war Prühl. Der Weg führte zuerst nach Krettenbach. Krettenbach ist erstmals 1172 als Krötenbach erwähnt. Besitz hatte hier Bischof Friedrich von Hohenlohe vom Hochstift Bamberg. Erwähnenswert ist das ehemalige Gemeindehaus mit Glockentürmchen. Am Ortseingang fällt die Rostkastanie, ein Naturdenkmal besonders auf.

Wir verließen das Dorf, überquerten die Straße nach Oberscheinfeld und wanderten auf dem Kirchweg, der in einem großen Bogen auf unser Ziel Prühl zuführt. Bereits vor 1500 gab es hier eine eigene Kirche, die von Gläubigen aus Krettenbach auf diesem Weg, dem sogenannten Kirchweg, besucht wurde. Im Gasthaus zur Rose kehrten wir zum Mittagessen ein.

Prühl wird zum ersten Mal 1285 urkundlich erwähnt mit dem Hinweis "Castell hat Güter in Bruel". Beim Wandern in unserer Gegend stößt man allenthalben auf Castell und fühlt sich heimisch. Nach der Einkehr und guten Gesprächen ging es auf gleichem Weg zurück. Die Wandergruppe wurde durch einige Senioren verstärkt, die mit dem Auto nach Prühl kamen

Statistik: Wanderer 16, dazu sieben Autowanderer; Strecke etwa 10 Kilometer; Wetter: -5°C, Schnee, teilweise etwas Sonne.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)