Am Samstag, 19. November, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 20. November, von 12 bis 18 Uhr, lädt der Weinort Hüttenheim zum 10. Hüttenheimer Hofgenuss ein. Mit einem besonderen Angebot beginnen die Hüttenheimer Winzer, Direktvermarkter und Gastronomen die Wintersaison, wie es in einer Pressemitteilung der Gästeinformation Markt Willanzheim heißt.

Am Wochenende vor dem ersten Advent öffnen die beteiligten Betriebe ihre Tore für einen Genießermarkt. Es bietet sich wieder die Gelegenheit durch die Hüttenheimer Gassen zu schlendern, bei Direktvermarktern und Winzern regionale Produkte zu genießen, zauberhafte Weihnachtsdekoration und kunsthandwerkliche Besonderheiten zu entdecken und kulinarische Köstlichkeiten können verkostet werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem hat das Fahrradmuseum geöffnet. Die Sammlungen Därr „Alte Waschmittel“ und der „Tante Emma Laden um 1940“ laden zu einer Zeitreise ein und präsentieren einen historisch geschmückten Weihnachtsbaum.

Weitere Informationen unter Tel.: (09326) 9789397, info@willanzheim.de und online unter www.huettenheim.de