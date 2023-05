Nahezu 25 Jahre aktiven Dienst als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rödelsee hatte Volker Heß geleistet, als er bei der Jahresversammlung vor einigen Wochen das Amt an Steven Heß abgab. Jetzt hatte die Gemeinde zu einem Ehrenabend für ihn geladen.

Ob jemals wieder einer 25 Jahre Kommandant bleibe, daran hegte Bürgermeister Burkhard Klein bei der Danke-Feier im Kreise von Weggefährten und Familie im Löwenhof doch leichte Zweifel. Das Amt bringe keine Reichtümer, brauche aber viel Zeit. Die Gemeinde Rödelsee veranstalte deshalb diesen Ehrenabend als Zeichen der Wertschätzung, weil sie Volker Heß sehr zu Dank verpflichtet ist. Dieser wird aber weiterhin in der aktiven Wehr dabei sein, ebenso im Verein.

Natürlich werde Volker Heß auch noch Ehrenkommandant, versicherte Klein. Dies war schon bei der Jahresversammlung beantragt worden. Doch beim Ehrenabend stand eine andere Ehrung an, die Kreisbrandrat Dirk Albrecht vornahm.

"Danke für die Zeit, die niemand sieht", sagte Albrecht, der auch Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes ist. So durfte er die Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes Bayern übernehmen. Dieser verlieh dem Kommandanten außer Dienst Volker Heß "in Anerkennung und Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens" das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Die Freude bei Volker Heß war groß. Doch: "Ich habe das nicht allein gemacht", sagte er, "der Dank geht an alle". 1986 trat Volker Heß in die aktive Wehr ein, 1998 wurde er stellvertretender Kommandant. Nach dem plötzlichen Tod des damaligen Kommandanten übte er diese Funktion kommissarisch aus, bis er 1999 offiziell und einstimmig gewählt wurde.

"Regelrecht zur Feuerwehr geprügelt"

Zur Feuerwehr ist der Geehrte durch den heutigen Ehrenkommandanten Rudolf Wandler gekommen. "Du hast uns regelrecht zur Feuerwehr geprügelt", erzählte Heß und schmunzelt noch heute, wenn er an viele Episoden aus dieser Zeit denkt. Da war das Jugendzeltlager in Fahr, von dem die Gruppe "vorzeitig" abgeholt werden musste und Wandler auf der Rückfahrt kein Wort mit den Jungs geredet habe.

Die Bürokratie sei in den Jahren mehr geworden, blickt Heß auf seine Amtszeit. Früher habe man sich das Feuerwehrauto noch aussuchen können, heute bedürfe es komplizierter Ausschreibungen.

Bei der Feier gab es dann auch endlich den Gutschein für eine Reise nach Madeira. Dieser war nach der Jahresversammlung "verschwunden" und konnte kurz vor dem Ehrenabend aufgefunden werden: beim Bürgermeister nämlich.