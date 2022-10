Die Seniorenfachstelle des Landratsamtes bietet im Rahmen der Aktionswochen 60+ am Dienstag, 11. Oktober, von 13 bis circa 16.30 Uhr eine geführte Wanderung auf der Traumrunde Dettelbach an.

Die von Anita Neubert geführte Wanderung ist rund acht Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Entsprechende Fitness sowie festes Schuhwerk sind nötig. Nach der Führung besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Weinstall Stier in Neuses am Berg. Treffpunkt ist der Marktplatz Neuses am Berg, die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung ist erforderlich bei Herbert Köhl, Tel.: (09321) 9285010, E-Mail: herbert.koehl@kitzingen.de oder Manuela Link, Tel.: (09321) 9285015, E-Mail: manuela.link@kitzingen.de