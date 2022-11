Ab Sonntag, 6. November, wird deutschlandweit die Friedens-Dekade begangen. Auch das Dekanat Kitzingen beteiligt sich mit einigen Veranstaltungen daran, dass die Themen Friedensverantwortung und Zusammenhalt nicht in Vergessenheit geraten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Veranstaltungen im Überblick: 6. November, 10 Uhr, Eröffnungsgottesdienst, ev. Stadtkirche; 7. November, 19 Uhr, Friedensgebet, ev. Stadtkirche; 9. November, 19 Uhr, Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht von 1938 vor der Alten Synagoge, anschließend literarischer Konzertabend; 11. November, 19 bis 19.45 Uhr, "Mit Mystikern meditieren - Dag Hammarskjöld, ehemaliger UNO-Generalsekretär, Friedensnobelpreisträger und Mystiker", St. Georg- und Maria-Kirche Kleinlangheim.; 12. November, 19 Uhr, Friedenslieder-Konzert mit Benjamin Pieper (Gesang, Gitarre), Matthias Rambow (Gitarre, Cajon, Gesang) und Martin Blaufelder (Klavier, Gesang), ev. Stadtkirche; 13. November, 9 und 10.10 Uhr Friedensgottesdienste in Buchbrunn und Repperndorf, anschließend Gedenken am Mahnmal; 14. November, 19 Uhr, Friedensgebet, ev. Stadtkirche; 18. November, 19.30 Uhr, Vortrag „Antijüdische Stereotype im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Unterfranken“, Alte Synagoge, Großer Saal.