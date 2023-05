Die Partnerschaft zwischen Kitzingen und der polnischen Stadt Trebnitz (Trzebnica) besteht seit 2009. Jahr für Jahr besuchen sich im Wechsel Delegationen beider Städte. Der nächste Besuch steht kurz bevor: Vom 2. bis 6. Juni werden rund 50 polnische Gäste in der Großen Kreisstadt erwartet. "Der Austausch mit Trebnitz ist sehr lebendig und rege", wird Oberbürgermeister Stefan Güntner in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen zitiert, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Das Kitzinger Stadtfest vom 2. bis 4. Juni bildet den Rahmen für den Besuch. Bei einer Führung unter dem Motto "Wein und Natur" mit einer fränkischen Brotzeit und beim Wandern auf der Traumrunde von Sulzfeld zur Eherieder Mühle lernen die Gäste auch die Natur rund um Kitzingen kennen. In der It-Wheel-Arena können sie sich beim Abenteuer-Minigolf vergnügen und in der TGK-Halle findet am Samstagvormittag ein Freundschaftsspiel zwischen Handball-Jugendmannschaften aus Trebnitz und Kitzingen statt.

Der Sonntag steht im Zeichen eines Ausflugs nach Rothenburg und am Montag findet nach der Wanderung ab 18.30 Uhr ein Konzert in der Alten Synagoge statt, zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Andreas Zack und Burkhard Lutz werden den Abend gestalten, im Anschluss werden Oberbürgermeister Stefan Güntner und der Vorsitzende des Freundeskreises der Partnerstädte, Alt-OB Bernd Moser reden, ehe der Abschlussabend mit den Gastfamilien ansteht.

Am Dienstagvormittag treten die Gäste die Heimreise in das rund 660 Kilometer entfernte Trebnitz an, das nördlich von Breslau liegt. "Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit unseren polnischen Freunden, wird OB Güntner zitiert, der den Gastfamilien und den Mitgliedern des Freundeskreises der Partnerstädte dankt, die sich um die lebendige Beziehung verdient machen.