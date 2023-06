Nordheimer Weinberge und die schottischen Highlands: Beides sind Sehnsuchtsregionen für so manchen Urlauber. Und doch sind sie so unterschiedlich wie die beiden Autorinnen Alexa Glaser aus Nordheim und Sina Grave aus Iphofen. Die eine hat sich dem Lokal-Krimi verschrieben und setzt Mord und Moral in den Fokus der Ermittlungen ihrer jungen Kommissarin. Die andere ist im Romantik-Genre zu Hause und die Geschichten der chaotischen Protagonistinnen sorgen für Taschentuch-Momente bei ihren Leserinnen und Lesern.

Glasers zweiter Kriminal-Roman "Hang zum Morden" spielt im Nordheimer Winzer-Milieu, wo ein brutaler Mord inmitten der malerischen Weinberge passiert. Die Ermittlungen führen die junge Kommissarin Patricia Braun zu einer befreundeten Winzerfamilie. Glasers "Regio-Krimi" ist ausschließlich als Print-Ausgabe erhältlich und wird bestens in die lokale Verwertungskette eingebracht. Denn verkauft wird in lokalen Buchhandlungen und Weingütern. Und so verwundert es nicht, dass zu Glasers Leserinnen und Lesern sowohl die Einheimischen selbst zählen als auch die vielen Touristen, die die Gemeinde auf der Weininsel jährlich anlockt.

Denn wie die Urlauber hat die in Schleswig-Holstein geborenen Autorin schon früh den Sehnsuchtsmoment der Mainschleife erkannt: "Im norddeutschen Sommer hofft man ja, dass man auch mal kurze Hosen anziehen kann. Als ich das erste Mal längere Zeit hier in Nordheim zu Gast war – das war wie ein Urlaub im Süden." Und der typische Nordheim-Tourist und Glaser-Leser – wie sieht der aus? "Das ist der entspannte Wohnmobil-Urlauber, der mit Lesebrille im Liegestuhl sitzt, ein Buch in der Hand hält und liest", sagt Glaser.

Über Schottland und die Liebe

Ganz anders lesen da die Fans der unter dem Pseudonym Sina Grave schreibenden Romantik-Autorin. Die Schriftstellerin aus Iphofen verkauft ihre Bücher ausschließlich auf Amazon und zu 90 Prozent als eBook – so auch ihren Roman "Eine Erbschaft zum Verlieben", der in den schottischen Highlands spielt. Während einer Studienreise hat Sina Grave das Land kennen und lieben gelernt: "Schottland finde ich irgendwie irre und atemberaubend. Und ich schreibe gerne über Liebe. Das passt perfekt zusammen." Ein wenig irre muss auch Graves Protagonistin Mona sein, die das Erbe der verstorbenen Tante nur dann antreten kann, wenn sie es schafft, für ein Jahr ein "Bed & Breakfast" am äußersten Ende Schottlands zu führen.

Gegenwind erfährt nicht nur Heldin Mona, sondern auch ihre Schöpferin Sina Grave mit ihrer Amazon-Strategie: "Manche kritisieren, dass ich auf Amazon meine Bücher verkaufe. Aber ganz ehrlich: Keiner gibt es zu, aber wir kaufen doch alle da." Mit dem Online-Riesen schaffte es Grave, schon bei ihrem ersten Roman schnell eine hohe Reichweite zu erzielen. Auch wenn bei den Verkäufen nicht sonderlich viel für sie hängen bleibt. Vor allem bei den Abonnenten von "Kindle-Unlimited", die monatlich unbegrenzt viele eBooks lesen können, bleibt Graves Marge klein. Dafür hat sie aber auch schon ungeplant in die USA verkauft – ein Vorteil des World-Wide-Webs.

Spannender Mordfall, romantische Lovestory

Fränkische Weinbergs-Idylle und schottisches Highland-Abenteuer. Print-Geschenk und Online-Strategie. Spannender Mordfall und romantische Lovestory: Wie passen zwei so unterschiedliche Autorinnen zusammen in einen Leseabend? Letztendlich versprechen beide Autorinnen vor allem eins: Gute Unterhaltung und geographisches Kopfkino, das die Gäste überall dort hinbringt, was die Fantasie erlaubt – ob nun nach Schottland oder nach Nordheim am Main.

Die gemeinsame Lesung der beiden Autorinnen findet am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr im Weingut Michael Büttner in Nordheim am Main statt. Anmeldung per E-Mail an buch@alexa-glaser.de. Der Eintritt ist frei.