Am 4. Mai feierten die Feuerwehren des Landkreises Kitzingen wieder Ihren Florianstag, benannt nach dem Schutzpatron St. Florian. In diesem Jahr luden die Kameraden der Feuerwehr Nordheim ein. Getroffen wurde sich bei bestem Wetter an der Mainfähre Nordheim um dann mit den rund 200 Teilnehmenden Feuerwehrkameraden in die Kirche einzuziehen. Ein Höhepunkt an diesem Abend war die Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges der Nordheimer Wehr und Ihrem Fahnenband, das anlässlich des 150-jährigen Jubiläums angefertigt wurde. Anschließend zog man in Begleitung der Musikkapelle Nordheim mit allen Teilnehmenden in die Weinfestalle ein um den Abend ausklingne zu lassen. Die Kreisbrandinspektion, allen voran Kreisbrandrat Dirk Albrecht, zeigten sich stolz über die Feuerwehren im Landkreis Kitzingen und deren Arbeit. Auch Bürgermeisterin Säger fand anklingende Worte für die Floriansjünger. Die Feuerwehr Nordheim freute sich über die rege Teilnahme.

Von: Peter Säger (Pressesprecher, FF Nordheim)