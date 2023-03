Rechtzeitig vor den Osterferien haben sich die Viertklässler der Grundschule Kitzingen-Siedlung fit für den Straßenverkehr gemacht. Nach drei Einheiten am Verkehrsübungsplatz und dem Theorieunterricht konnten sich 98 Kinder über eine erfolgreiche Fahrradprüfung freuen. Am 27. und 28. März erfolgte dann noch eine Einheit im sogenannten Realverkehr: Die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Fahrsicherheit im echten Verkehr rund um die Schule unter Beweis stellen. Auch hier war die Aufregung vorher groß und die Freude über das Meistern der Übung noch größer. Dabei galt ein großes Dankeschön den Eltern und Großeltern, die sich als "Streckenposten" zur Verfügung gestellt hatten. Sechs Kinder durften sich sogar über einen Ehrenwimpel freuen, da sie sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Prüfung so gut wie keinen Fehler gemacht hatten. Rektorin Heike Schneller-Schneider dankte den Kindern für ihren Fleiß sowie den Ausbilderinnen der PI Kitzingen für ihre Geduld. Der obligatorische "Ei-im-Helm-Versuch" durfte natürlich bei der kleinen Feierstunde in der Aula der Schule nicht fehlen. In Zukunft wird hoffentlich keines der Kinder mehr ohne Helm unterwegs sein.

Von: Thomas Friederich (Verkehrsbeauftragter der Grundschule Kitzingen-Siedlung)