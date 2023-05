Im Falle eines Blackouts soll das Euerfelder Feuerwehrhaus in der Dorfmitte mit einem Stromerzeuger als "Leuchtturm" eine Anlaufstelle für die Bürger bieten. In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr standen neben dem Katastrophenschutz die gut funktionierende Jugendarbeit und das jahrzehntelange Engagement verdienter Mitglieder im Fokus. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Feuerwehr entnommen.

Auf 43 Aktive, darunter zehn Atemschutzgeräteträger, kann Kommandant Stephan Weippert aktuell zurückgreifen. Zu insgesamt drei Einsätzen rückten die Euerfelder aus, wobei zwei der Einsätze lediglich telefonisch gemeldet wurden: Eine dickere Katze wurde mittels Leiter vom Baum gerettet, eine Ölspur abgestreut und ein Garagenbrand in Bibergau bekämpft. "Die 2.500 Liter Löschwasser an Bord unseres Tanklöschfahrzeuges haben sich dabei besonders bewährt", bilanzierte Kommandant Weippert. Bertram Rettner wurde mit einem Bocksbeutel in den Feuerwehrruhestand verabschiedet.

Verstärkung aus der Jugendwehr

Unterstützung gibt es zukünftig verstärkt aus der Jugendfeuerwehr: Mit Victoria Graber, Antonia Füller und Lukas Schiffmaier konnte Jugendwart Florian Mack drei motivierte junge Leute in die aktive Wehr verabschieden. In die Jugendfeuerwehr wurden wiederum Alexander Meier, Anton Schmitt und Anni Mack aufgenommen. Acht Übungen absolvierte der Nachwuchs.

Viel Lob für die Jugendarbeit der Feuerwehr Euerfeld gab es von Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek und Kreisbrandmeister Michael Sturm. Im Fokus der beiden Grußworte stand die verstärkte Einbindung der Feuerwehr Euerfeld in den Katastrophenschutz: So wurde am Feuerwehrhaus ein Stromerzeuger für "Blackouts" installiert, das Euerfelder Tanklöschfahrzeug ist außerdem Bestandteil der neugeschaffenen Dispo-Gruppe "Nord" der überörtlichen Löschwasserversorgung.

Finanziell steht der 193 Mitglieder zählende Verein auf guten Füßen, berichtete Kassier Helmut Schneider: Insbesondere aufgrund der Feste konnte wieder ein deutlicher Gewinn eingefahren werden. Die beiden Kassenprüfer Peter Scheller und Karl Winkler lobten eine gute Kassenführung.

Verdiente Mitglieder verabschiedet

Drei Mitglieder, die Jahrzehnte im Verwaltungsrat der Feuerwehr aktiv waren, wurden von den beiden Vorsitzenden Philipp Weippert und Christian Schmitt aus diesem Gremium verabschiedet: Rudolf Molitor und Klaus Weippert engagierten sich jeweils 21 Jahre, Eduard Mack brachte es sogar auf stolze 51 Jahre. Der Verwaltungsrat ist unter anderem für die Organisation von Veranstaltungen verantwortlich.