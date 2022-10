Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Erntedank im Kindergarten Siedlung

Die Kinder und Eltern des Kindergarten Friedenskirche haben heuer zum Erntedankfest, haltbare Lebensmittel gesammelt und gespendet für bedürftige Menschen in der Siedlung. Diese wurden im Kindergarten gesammelt, am Erntedanksonntag durften die Kinder der Gemeinde die Lebensmittel zeigen und nochmal "Danke" sagen. Danke für die großzügigen Spenden. Am Dienstag wurden die Lebensmittel von Herrn Steinig abgeholt. Er verteilt die Lebensmittel an die Familien. Die Kinder haben fleißig mitgeholfen die Sachen in den Bus zu räumen. Alle hatten viel Spaß und Freude beim Helfen.