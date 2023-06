Im Mai war es endlich wieder so weit: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause präsentierte die Theatergruppe der D.-Paul-Eber-Mittelschule ihr diesjähriges Stück "Immer dieser Müll" in der Aula der Wirtschaftsschule. Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit standen die Schüler bei diesem Schauspiel nicht nur als Champagner-bzw. Rotweinflasche, Designerkleid oder Hochglanzmagazin auf der Bühne, sondern schlüpften mutig auch in die Rollen von Shampooflasche und Baumwollkleid.

Dabei träumten die "edlen Dinge" zunächst noch nostalgisch von der Zeit, als sie noch kein Abfall waren und hielten sich viel nobler als die anderen "Abfälle". Bei der ordentlichen Mülltrennung durch die Kontrolleure und Mitarbeiter des Wertstoffhofs wurde ihnen dann aber schnell klar, dass am Ende nur noch der einen Wert hat, der gut wiederverwertbar ist.

"Es hat so viel Spaß gemacht, die Schüler auf ihrem Weg durch diese spannende Reise einer Theaterstückarbeit zu begleiten", findet Martina Dexler, die die Gruppe seit Oktober 2022 zusammen mit Alper Saltan, dem Förderlehrer der DPE leitet.

Viele gruppendynamische Spielereien haben die einzelnen Schüler Woche für Woche zu einer Gruppe zusammenwachsen lassen. Und auch ein Besuch im Theater Mummpitz in Nürnberg im Januar, bei der die Gruppe erstmal selbst ein Stück anschauen durfte, hat sie bestärkt, ein eigenes Stück auf die Bühne zu bringen. "Die in die einzelnen Schüler investierte Zeit ist Gold wert", ist sich Alper Saltan sicher, der zusammen mit Martina Dexler, bei den Proben viele intensive und auch lustige Momente erlebt hat.

"Theaterspielen wirkt sich insgesamt einfach positiv auf das Engagement in der Schule aus. Und das ist nach der bitteren Zeit durch Corona einfach dringen notwendig!", beteuert Martina Dexler und empfindet es jedes Mal als großes Geschenk, wenn sie die einzelnen Schülerpersönlichkeiten über so eine lange und intensive Zeit begleiten darf. "Wenn dann am Ende alles gut über die Bühne ging und das Publikum tollen Applaus gespendet hat, ist das jedes Mal wieder ein besonderer Moment für alle Beteiligten", fasst sie das zusammen und freut sich schon auf das nächste Stück.

Von: Martina Dexler (Lehrerin, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Kitzingen)