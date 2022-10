Innerhalb einer Woche zauberten Schüler der Klasse 8M der D.-Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen zusammen mit dem Stahlbauer Christian Hauke aus Würzburg zwei wunderbare Türen aus Stahl, die das im frei zugänglichen Deusterpark stehende Pausenhäuschen der Schule vor weiterem Vandalismus bewahren sollen. Ermöglicht wurde dies durch das Projekt "Praxis an Mittelschulen", das seit 15 Jahren an der DPE durchgeführt wird. Hierbei erstellen Schüler in Kooperation mit außerschulischen Fachkräften im Rahmen eines berufsrelevanten handwerklichen, künstlerischen, musischen, sozialen oder hauswirtschaftlichen Projektes ein Produkt oder eine Dienstleistung. "Immer wieder wurden in den letzten Jahren die Türen am Häuschen aufgebrochen und Spielmaterial für die Pause aus dem Häuschen entwendet", erklärte die Konrektorin Petra Krämer bei der Schlüsselübergabe. Umso mehr freute sich der Rektor Fabian Forster, dass "nun eine Möglichkeit gefunden wurde, den Schülern die Materialien langfristig und sicher in jeder Pause zum Spielen zur Verfügung stellen zu können".

Für die beteiligten Schüler wurde durch ihr aktives Tun der Bezug zur Berufswelt im Bereich Metall erreicht. Trotz Wind und Wetter bogen und hämmerten, flexten und schweißten fünf Tage lang unter fachmännischer Anleitung Mädchen wie Jungen Stück für Stück ein Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann. Schnell wurde Herrn Hauke bei der praktischen Anleitung und Arbeit mit den Schülern klar, dass "gerade auch die Mädchen in diesem klassischen Männerberufsfeld sehr gut Fuß fassen können und dass nicht nur die Mädchen vielleicht bis dahin noch verborgene Begabungen und Talente bei sich entdeckt haben".

Im Rahmen der Schlüsselübergabe, an der auch der Schulrat Herr Florian Viering teilnahm, übergaben die am Projekt beteiligten Schüler leider bei strömendem Regen symbolisch den Schlüssel an die Schülersprecher der DPE

Nun freuen sich alle Beteiligten an der DPE schon auf das nächste in diesem Rahmen bevorstehende Projekt, da noch mehr Ideen für eine weiterhin liebens- und lebenswerte Schule in den Köpfen schwirren und noch Farbe ans Häuschen muss!

Von: Martina Dexler (Lehrerin, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Kitzingen)