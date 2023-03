"Gott zur Ehr‘ dem Nächsten zur Wehr" unter diesem Motto stand die Generalversammlung der Feuerwehr Michelfeld.

Der Kommandant und der Beauftragte für die Atemschutzgeräte berichteten von den vier Einsätzen der aktiven Feuerwehr im letzten Jahr. Besonderes Interesse bei den Mitgliedern fand die Weiterbildung und Schulung "Bekämpfung von Wald- und Flächenbrände durch "@Fire", ein auf Schulungen im Bereich Katastrophenschutz spezialisierter Verein. Der Kommandant dankte zwei Kameraden die benötigte Fläche und das Brandmaterial zur Verfügung stellten. Die Löschübungen zeigten aber auch, dass die Ausstattung der FFW Michelfeld speziell für diese Brandfälle verbessert werden sollte.

In den nächsten Wochen wird die Michelfelder Feuerwehr gezielt auf die aktive Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ansprechen.

Zusätzlich zum normalen Ausbildungsbetrieb konnte die Jugendfeuerwehr im letzten Jahr wieder mehrere Aktionen durchführen. Mit den erzielten Spenden beim Christbaumsammeln unterstützten sie den Feuerwehrverein.

Frau Landrätin Frau Bischof und Herr Manfrini in Vertretung des Kreisbrandrates nahmen die Ehrung von Herrn Dennerlein Uwe für 25 Jahre Tätigkeit in der aktiven Wehr und den Herren Zänglein, Dennerlein, Neubert und Holler für 40-jährigen Einsatz in der Feuerwehr vor. Neben der Ehrengabe des Vereins freuten sich die für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrten besonders über die Ehrengabe des Freistaats Bayern acht Tage Urlaub im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain.

Im Anschluss fanden die Nachwahlen zum Schriftführer (gewählt Ferdinand Leybach) und Kassenprüfer (gewählt Friedrich Holler) statt. Danach berichtete die Vorstandschaft des Feuerwehrvereins über die Schwerpunkte im Vereinsleben. Bei dem Glühweinabend und dem Grillfest konnte die FFW Michelfeld auch im letzten Jahr unterstützt werden. Speziell für Michelfelder Kinder organisierte der Verein nach der Coronazeit einen Schwimmkurs. Hier lernten unter Leitung von Herrn Trabert elf Michelfelder Kinder das Schwimmen. An dem vom Verein organisierten Erste-Hilfe Kurs haben 15 Michelfelder teilgenommen und ihre Kenntnisse aufgefrischt.

Von: Michael Kraft (1. Kommandant, Freiwillige Feuerwehr Michelfeld)