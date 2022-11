Ein besonderes Jubiläum stand Ende Oktober beim Aplawia e.V. in Kitzingen an. Der langjährige Mitarbeiter Sandro Wagner wurde für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. "Herr Wagner ist ein echter Aplawianer und dank seines unermüdlichen Einsatzes in unserer Einrichtung nicht mehr wegzudenken", so Geschäftsführer Volker Lang. Als Dank für seine Treue erhielt Herr Wagner ein Geldpräsent und es gab Kuchen für die gesamte Belegschaft. Seit er im Oktober 1997 ins Unternehmen kam, ist er eine tragende Säule der breit aufgestellten Dienstleistungsmannschaft. So ist er seit Jahren der etablierte Vorarbeiter in den Bereichen Umzüge, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und ökologische Reinigungen. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für Kollegen und Kunden gleichermaßen, denen er durch seine reichhaltige Erfahrung immer mit Rat und Tat behilflich sein kann. Neben seiner enormen Zuverlässigkeit und überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft schätzt die Geschäftsführung besonders die professionelle und kollegiale Art von Herrn Wagner. "Er ist bei allen Kollegen hoch angesehen und weiß seine Mannschaft zu führen. Bei Auftragsbesichtigungen kann ich mich stets auf seine professionelle Einschätzung verlassen", so Lang weiter. Über die Jahre konnte Sandro Wagner seine Kompetenzen dank der abwechslungsreichen Arbeiten stetig erweitern. "Es macht einfach Spaß, jeden Tag eine neue Herausforderung zu bekommen. Kein Auftrag gleicht dem anderen, das hält mich geistig jung.", so der Jubilar selbst.

Von: Sebastian Därr (stellvertretender Geschäftsführer, Aplawia e.V.)