Die Vorschulkinder der Etwashäuser Kindertageseinrichtung St. Michael besuchten die Firma Naturstein Brumme am Dreistock. Kindgerecht erfuhren die Vorschulkinder durch Diana Brumme, dass es sich beim Steinmetzberuf um einen der ältesten Berufe überhaupt handelt und dass die Bearbeitung und der Nutzen von Steinen schon vor vielen Jahrtausenden begann – wie sie an einigen Fotos, Zeichnungen und auch an dem Comic "Asterix – Obelix GmbH & Co KG" sehen konnten. Was alles aus Stein hergestellt werden kann und wie die heutige Bearbeitung und Steingewinnung aussieht, konnten die Kinder anhand von Fotos und selbstverständlich auch bei der Führung durch den Handwerksbetrieb an den laufenden Maschinen sehen. Vor allem die große Fünf-Achsen-Steinsäge hatte es einigen Kindern angetan und sie fragten den Steinmetzmeister Tibor Brumme interessiert, was nun als nächstes geschieht und wie diese Maschine funktioniert. Auch durften die Vorschulkinder selbst ausprobieren, wie damals der Hinkelsteinlieferant Obelix mit Hammer (sog. Knüpfel) und Meißel auf den Stein geklopft hat. Zum Abschluss durfte sich jedes Kind einen Kieselstein aussuchen, in den der jeweilige Anfangsbuchstabe des Kindes als Erinnerung an den Ausflugstag eingraviert wurde.

Von: Diana Brumme (Kindergartenmutter, Kitzingen)